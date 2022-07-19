Covid-19 за сутки: 1179 новых случаев, три смерти
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За последние 24 часа диагноз Covid-19 был подтвержден лабораторно в 1179 случаях, получена информация о трех летальных исходах, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Из 1179 человек, которые получили позитивный тест, 455 не привиты или же не закончили курс вакцинации, 724 человека вакцинированы.

Среди скончавшихся — один человек в возрасте 70-79 лет и два человека в возрасте 80-89 лет. Все скончавшиеся не были привиты.

Доля позитивных тестов растет и составляет уже 27,8%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей: 524,4.

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