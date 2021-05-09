Covid-19: за сутки — 632 новых случая, кумулятивная заболеваемость — выше 450
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 632 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 439,1 до 453,3 случая.

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За сутки в Латвии умерли четыре человека с коронавирусом в возрасте от 20 до 89 лет. За время пандемии в Латвии скончались 2212 больных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 18 767 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,4%.

В целом Covid-19 с начала пандемии подтвержден в Латвии у 123 963 человек.

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LETA

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LETA

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