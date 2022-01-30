Covid-19 за сутки: 6850 новых случаев, 6 человек скончались

За минувшие сутки в Латвии подтверждены 6 850 новых случаев Covid-19? сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Доля позитивных результатов тестирования — 39,1%. То есть, факт инфицирования подтвержден более трети жителей, тестировавшихся вчера.

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Получена информация о шести умерших. Скончавшиеся входили в возрастные группы: один человек — 50-69 лет, двое — 70-79 лет, двое — 80-89 лет и один — 90-99 лет. Среди скончавшихся пятеро не были вакцинированы, один человек прошел курс вакцинацию.

Среди тех, кому диагноз Covid-19 был подтвержден тестом вчера, 2923 человек не вакцинированы, а 3 937 привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 000 жителей составляет 4500.

За время пандемии в Латвии Covid-19 инфицировались 388 989 человек. Это уже около 20% населения страны.