Covid-19 заболел технический работник Университета им. Страдиня

Covid-19 на прошлой неделе заболел технический работник Рижского университета им. Страдиня, сообщила представитель вуза по общественным связям Иева Нора Гединя.

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Данный сотрудник имел контакты с узким кругом коллег, к тому же недолгие. Вуз принял все меры предосторожности в соответствии с рекомендациями Центра профилактики и контроля заболеваний.

По словам Гедини, этот случай не повлиял на учебный процесс, так как РУС начал учебный год удаленно. Очные занятия проходят у первокурсников программы социальных наук, но только на 20%.

С 5 октября Университет им. Страдиня перейдет на комбинированную очно-удаленную учебу.

В пятницу сообщалось, что случаи Сovid-19 зарегистрированы в 12 учебных заведениях — семи школах, трех детских садах и двух университетах.