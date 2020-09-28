Covid-19 заболел технический работник Университета им. Страдиня
Foto: LETA

Covid-19 на прошлой неделе заболел технический работник Рижского университета им. Страдиня, сообщила представитель вуза по общественным связям Иева Нора Гединя.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Данный сотрудник имел контакты с узким кругом коллег, к тому же недолгие. Вуз принял все меры предосторожности в соответствии с рекомендациями Центра профилактики и контроля заболеваний.

По словам Гедини, этот случай не повлиял на учебный процесс, так как РУС начал учебный год удаленно. Очные занятия проходят у первокурсников программы социальных наук, но только на 20%.

С 5 октября Университет им. Страдиня перейдет на комбинированную очно-удаленную учебу.

В пятницу сообщалось, что случаи Сovid-19 зарегистрированы в 12 учебных заведениях — семи школах, трех детских садах и двух университетах.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления