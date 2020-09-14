Covid-19 заболел учащийся 16-й Даугавпилсской средней школы
Foto: LETA

С сегодняшнего дня в одном из 9-х классов 16-й Даугавпилсской средней школы обучение ведется дистанционно, поскольку у одного из учеников диагностирован Covid-19, подтвердила агентству LЕТА директор образовательного учреждения Ольга Дукшинская.

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Заболевший ученик посещал школу, поэтому принято решение о дистанционном обучении для всех его одноклассников.

Перед началом учебного года весь персонал школы сдал тесты на Covid-19, их результаты были отрицательными. Планируется, что сотрудники школы повторно сдадут тесты на этой неделе. Также до конца недели школа должна подать план дальнейшей организации учебного процесса. Более подробной информации Дукшинская не предоставила.

Внутренние правила школы предусматривают, что в учреждении не могут находиться третьи лица. Чтобы уменьшить пересечение потоков школьников, учащиеся 1-6-х классов занимаются в одном кабинете, учащиеся 7-12-х классов - в основном в одном кабинете. Обеды для школьников организованы во время пяти длинных перемен. Модель учебного процесса может быть изменена в зависимости от эпидемиологической ситуации в школе и стране.

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