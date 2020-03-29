Covid-19 заболели ещё два стоматолога, медсестра и шофёр “скорой”

Новый коронавирус был констатирован у двух стоматологов в Риге, медсестры одного из амбулаторных учреждений и у шофёра бригады Службы неотложной медицинской помощи, сообщает LETA.

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Эпидемиолог Юрий Перевощиков сообщил, что у специалистов Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) есть подозрение, что два стоматолога могли заразиться на мероприятии, в котором принимали участие гости из-за границы. Специалисты расследуют ход болезни стоматологов.

В свою очередь, в Резекненской больнице в итоге были констатированы три случая заболевания Covid-19. Повторные анализы четырех работников, которые ранее вызвали сомнения у специалистов, оказались отрицательными.

Перевощиков подчеркнул - растущее число заболеваний среди работников медучреждений свидетельствует о том, что это одна из главных групп риска. Поэтому особенно важно информировать медиков обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на их риск заболеть Covid-19.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе в среду ЦПКЗ констатировал первые случаи местной передачи вируса SARS-CoV-2, которые не удалось отследить. Это значит, что в Латвии началась неконтролируемая передача вируса в обществе. В свою очередь, больницы сообщают, что по-прежнему пациенты и родственники врут и скрывают от врачей факт пребывания за границей или контакта с больными Covid-19. На прошедшей неделе Covid-19 заболела детский хирург Резекненской больницы и врач отделения онкологии Больницы им. Страдиня.