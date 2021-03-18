Covid-19 заболели получившие первую прививку клиенты центра соцухода в Бауске
Foto: AP/Scanpix/LETA

Covid-19 заболели получившие первую прививку в конце февраля постояльцы центра социального ухода Derpele в Бауске, подтвердила руководитель учреждения Инта Савицка.

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Derpele оказывает услуги социального ухода и реабилитационные услуги 110 клиентам в Баускском крае. Вспышка Covid-19 произошла в учреждении и в декабре прошлого года.

Савицка рассказала, что с тех пор 41 человек был вакцинирован от Covid-19, еще семеро не согласились на прививку. Первую дозу вакцины получили также 11 из 45 сотрудников.

На этой неделе в баускском филиале заболел 21 из 48 постояльцев и работников. Заболевание в основном проходит легко.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, во вторник в Баускском крае выявлено 19 новых случаев Covid-19. 14-дневный кумулятивный показатель в крае составляет 71 случаев.

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LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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