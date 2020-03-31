Covid-19 заболели уже 26 медработников

Коронавирусом заразились уже 26 медиков, сообщил агентству LETA глава Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Среди заболевших — врачи, медсестры, администраторы и водители "неотложки".

Часто случаи заболевания констатируются у нескольких работников одного медучреждения или у специалистов одной отрасли, которые встречались на одном мероприятии.

Известно о заболевших медиках в больнице Страдиня, Резекненской больнице, нескольких зубоврачебных клиниках и среди работников Неотложной медицинской помощи.

31 марта стало известно об 11 заболевших работников Центра оперативного управления Службы неотложной медицинской помощи. У всех — легкие симптомы, и они лечатся под наблюдением семейного врача.

В Даугавпилсе диспетчерский центр Службы неотложной медицинской помощи, не справляясь с потоком звонков, расширил штат. На телефонной линии дежурят медики бригад, а также студенты медвузов.