Covid-19: запрещены пассажирские перевозки в Нидерланды, Чехию и Лихтенштейн
Foto: Pixabay

Со 2 января из-за распространения коронавируса запрещено пассажирское сообщение с Нидерландами, Чехией и Лихтенштейн, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В списке стран, после которых необходимо соблюдать самоизоляцию, изменений нет: кумулятивная заболеваемость ниже 50 случаев на 100 000 человек — только в Ватикане и Исландии.

В списке стран, с которыми запрещено пассажирское сообщение, по-прежнему находятся Литва, Словения и Сан-Марино. Из списка исключены Швеция, Хорватия и Люксембург, но добавились Нидерланды, Чехия и Лихтенштейн. В странах, с которыми Латвия запрещает пассажирское сообщение, кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней вдвое превышает среднюю по ЕС и Европейской экономической зоне. Сейчас этот удвоенный показатель равен 856,2 случая на 100 000 жителей.

В Литве сейчас вторая самая высокая заболеваемость в Европе — 1336,6 случая на 100 000 жителей. На первом месте находится Лихтенштейн — 1506,1 случая на 100 000 жителей.

Что касается стран за пределами ЕС и ЕЭЗ, то самоизоляцию можно не соблюдать после посещения Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Ватикан Литва Люксембург Нидерланды Сингапур Словения Таиланд Хорватия Чехия Швеция
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
5 идей новогодних подарков для жены или девушки