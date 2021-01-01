Covid-19: запрещены пассажирские перевозки в Нидерланды, Чехию и Лихтенштейн

Со 2 января из-за распространения коронавируса запрещено пассажирское сообщение с Нидерландами, Чехией и Лихтенштейн, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В списке стран, после которых необходимо соблюдать самоизоляцию, изменений нет: кумулятивная заболеваемость ниже 50 случаев на 100 000 человек — только в Ватикане и Исландии.

В списке стран, с которыми запрещено пассажирское сообщение, по-прежнему находятся Литва, Словения и Сан-Марино. Из списка исключены Швеция, Хорватия и Люксембург, но добавились Нидерланды, Чехия и Лихтенштейн. В странах, с которыми Латвия запрещает пассажирское сообщение, кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней вдвое превышает среднюю по ЕС и Европейской экономической зоне. Сейчас этот удвоенный показатель равен 856,2 случая на 100 000 жителей.

В Литве сейчас вторая самая высокая заболеваемость в Европе — 1336,6 случая на 100 000 жителей. На первом месте находится Лихтенштейн — 1506,1 случая на 100 000 жителей.

Что касается стран за пределами ЕС и ЕЭЗ, то самоизоляцию можно не соблюдать после посещения Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура.