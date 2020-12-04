Covid-19 заражены 166 работников полиции, ГПСС, Госпогранохраны и НВС
Foto: F64

В Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), Государственной пограничной охране и Национальных вооруженных силах (НВС) на сегодняшний день Covid-19 заражены 166 работников, выяснило агентство LETA в ответственных службах.

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Заражены 69 работников Госполиции и 42 работника ГПСС, при этом 91 работник службы спасения является контактным лицом больного. В свою очередь в Госпогранохране заболели 15 человек, а 25 контактных лиц заболевших отправлены на карантин. В НВС заражены 35 военных и пятеро гражданских служащих, при этом 136 солдат находятся на самоизоляции.

Больные проживают и работают в различных регионах Латвии. Службы отметили, что, несмотря на количество больных сотрудников, они обеспечивают предоставление необходимых услуг.

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LETA

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