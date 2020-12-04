Covid-19 заразился 21 пациент Онкологического центра и часть персонала
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В среду во время проведения планового скрининга на Covid-19 в 4-м отделении абдоминальной хирургии Латвийского онкологического центра заболевание Covid-19 было выявлено у 21 пациента, а также у работающих в отделении медиков и вспомогательного персонала, сообщила агентству LETA представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы Илга Намниеце.

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В больнице подчеркивают, что онкологическим больным по-прежнему будет оказываться вся необходимая стационарная и амбулаторная медицинская помощь.

В целях защиты онкологических пациентов и персонала, а также предотвращения дальнейшего распространения Covid-19 группа оперативного управления Восточной больницы приняла решение временно закрыть отделение абдоминальной хирургии и принять все необходимые эпидемиологические меры для обеспечения того, чтобы пациенты с онкологией продолжали получать всю необходимую медицинскую помощь — операции, диагностические исследования, консультации врачей.

В медучреждении поясняют, что пациентам 4-го отделения абдоминальной хирургии, нуждающимся в дальнейшем стационарном лечении, оно будет предоставлено. Чтобы обеспечить непрерывность лечебного процесса, часть пациентов этого отделения будет переведена в стационар "Гайльэзерс", специалисты которого обладают квалификацией для оказания онкологической помощи.

Врачи Рижской Восточной больницы продолжают предоставлять онкологическим больным услуги химиотерапии, терапии биологическими медикаментами, заместительной терапии, лучевой терапии, а также услуги дневного стационара в области гематологии.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Гайльэзерс Онкология
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