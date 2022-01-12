Covid-19 затронул 11 школ и 7 детских садов в Риге
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По данным на 10 января удаленное обучение происходило в 19 классах 11 столичных школ и восьми группах 7 детских садов. Эту информацию агентству LETA подтвердил Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.

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Всего в восьми школах, пяти детских садах, семи музыкальных школах или учреждениях по интересам заболели 16 учащихся, шесть педагогов и один технический работник.

В минувшие сутки двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости повысился с 951 до 1010,1 случая на 100 000 жителей. В последний раз этот показатель превышал рубеж в 1000 случаев на 100 000 жителей 16 ноября. Заболеваемость растет стремительно: 2 января двухнедельный кумулятивный показатель составлят 522 случая на 100 000 жителей.

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