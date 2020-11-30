Covid-19 затронул 82 учебных заведения Риги, сообщили в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

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Среди этих учреждений — 53 школы, шесть учреждений обучения по интересам и 23 дошкольных учреждения.

В учебных заведениях столицы болеют 39 учеников, 51 учитель и 17 технических работников, в 80 случаях установлен карантин.

В течение двух недель после осенних каникул количество затронутых Covid-19 школ выросло до 75, а в дальнейшем немного уменьшилось и составляло меньше 70, но сейчас снова быстро увеличилось, сообщили в департаменте.