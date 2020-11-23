Covid-19 затронул уже 68 учебных заведений Риги

Covid-19 затронул 68 учебных заведений Риги, сообщила представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде. На данный момент болеют 25 учеников, 58 учителей и 15 технических работников учебных заведениий столицы.

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Вилде сообщила, что на прошлой неделе Covid-19 был выявлен в 45 школах, в том числе в восьми спортивных, музыкальных и художественных школах, а также в 23 дошкольных учреждениях.

На этой неделе две школы работают удаленно — Рижская Золитудская гимназия и Рижская Страздумуйжская школа — центр развития.

Как сообщалось, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на удаленную учебу могут быть переведены также учащиеся 5-6-х классов.