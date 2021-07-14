Covid-положительных приезжих на место самоизоляции доставят бригады скорой помощи
Foto: DELFI

Пересекая сухопутную границу в пограничных пунктах “Гребнево”, “Терехово”, “Патерниеки” или “Силенес”, лиц, которые не имеют Covid-сертификата, а результат их анализа на коронавирус оказался положительным, Служба неотложной медицинской помощи в течение четырех часов доставит в ближайшее место самоизоляции, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Это будет относиться и к людям, отказавшимся сдавать анализы, сообщает Министерство здравоохранения.

Ближайшим местом самоизоляции может быть место проживания или гостиница, назначенная Латвийским агентством инвестиций и развития. Решение принято с целью замедлить распространение "дельта"-варианта коронавируса.

Быстрый анализ на антигены должен оплачивать путешественник, а в случае положительного результата подтверждающий ПЦР-тест будет оплачивать государство. За соблюдением самоизоляции будет следить полиция и Инспекция здравоохранения. Самоизоляция длится 10 дней, но ее можно прервать на седьмой день, если результат повторного анализа оказался негативным.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Гребнево Терехово
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов