Covid-положительных приезжих на место самоизоляции доставят бригады скорой помощи

Пересекая сухопутную границу в пограничных пунктах “Гребнево”, “Терехово”, “Патерниеки” или “Силенес”, лиц, которые не имеют Covid-сертификата, а результат их анализа на коронавирус оказался положительным, Служба неотложной медицинской помощи в течение четырех часов доставит в ближайшее место самоизоляции, сообщает LETA.

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Это будет относиться и к людям, отказавшимся сдавать анализы, сообщает Министерство здравоохранения.

Ближайшим местом самоизоляции может быть место проживания или гостиница, назначенная Латвийским агентством инвестиций и развития. Решение принято с целью замедлить распространение "дельта"-варианта коронавируса.

Быстрый анализ на антигены должен оплачивать путешественник, а в случае положительного результата подтверждающий ПЦР-тест будет оплачивать государство. За соблюдением самоизоляции будет следить полиция и Инспекция здравоохранения. Самоизоляция длится 10 дней, но ее можно прервать на седьмой день, если результат повторного анализа оказался негативным.