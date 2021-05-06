Covid-реалии: по сравнению с осенью население Латвии значительно меньше довольно жизнью

По данным опроса "Евробарометр", проведенного с 12 февраля по 18 марта, большинство или 69% граждан Латвии в целом довольны своей жизнью, но с осени 2020 года этот показатель снизился на восемь процентных пунктов.

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На просьбу оценить ситуацию в различных сферах граждане Латвии оценили как хорошую ситуацию с личной занятостью, финансовое положение своей семьи и экономическую ситуацию в Европе. Плохие оценки получили ситуация с занятостью в Латвии, экономическое положение страны, ситуация в Латвии в целом и предоставление общественных услуг.

Данные опроса показывают, что за последние полгода прогнозы граждан Латвии о своей жизни на ближайшие 12 месяцев существенно изменились: 32% граждан Латвии думают, что жизнь станет лучше, 18% думают, что жизнь будет хуже, и 50% граждан думают, что в целом жизнь будет такой же.

Значительно увеличилась доля латвийских граждан, которые считают, что в ближайшие 12 месяцев ситуация в этих сферах ухудшится. 42% граждан Латвии считают, что ситуация в Латвии в целом ухудшится в ближайшие 12 месяцев, 52% прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Латвии, 21% прогнозируют ухудшение финансового положения в семье, 48% считают, что уровень занятости в стране будет ухудшаться, 17% пессимистично относятся к ситуации с личной занятостью, а 31% полагают, что экономическая ситуация в ЕС ухудшится.

Также 64% граждан Латвии считают, что в Латвии дела идут в неверном направлении, а около трети или 37% придерживаются противоположного мнения.

С осени 2020 года наблюдаются значительные изменения в уровне доверия граждан Латвии к СМИ. Значительно увеличилась доля граждан Латвии, доверяющих печатной прессе, а также доля населения, не доверяющего радио, телевидению, интернету и социальным сетям.

В начале 2021 года политическим партиям доверяли только 7% граждан Латвии. 39% граждан Латвии доверяют суду или латвийской судебной системе, 62% доверяют полиции, 72% — армии, четверть или 27% доверяют государственному управлению в Латвии, около половины или 48% доверяют региональным или местным учреждениям, 23% доверяют правительству Латвии, пятая часть или 21% доверяют Сейму, 61% граждан Латвии доверяют ЕС и 62% — Организации Объединенных Наций (ООН).

53% граждан Латвии и 46% граждан ЕС положительно относятся к ЕС. По сравнению с осенью 2020 года этот показатель значительно увеличился — у граждан Латвии на десять процентных пунктов с 43% до 53%, а у граждан стран-членов ЕС — на шесть процентных пунктов с 40% до 46%.

Доверие граждан Латвии к институтам ЕС значительно выросло с осени 2020 года. В начале 2021 года чуть более половины или 60% граждан Латвии признают, что доверяют Европейскому парламенту, 61% доверяют Европейской комиссии, большинство или 71% доверяют Европейскому центральному банку и 52% — Евросовету.

По мнению граждан Латвии и ЕС, наиболее важными проблемами, с которыми в настоящее время сталкивается ЕС, являются экономическая ситуация и здравоохранение. По мнению граждан Латвии, за этими проблемами следуют иммиграция, влияние ЕС в мире, состояние государственных финансов в государствах-членах, безработица, а также окружающая среда и изменение климата. Граждане ЕС располагают в порядке важности государственные финансы, окружающую среду и изменение климата, иммиграцию и безработицу.

С осени 2020 года оценка как гражданами Латвии, так и европейцами своей уверенности в правильности будущих решений ЕС значительно изменилась, учитывая реакцию ЕС на пандемию "Covid-19". Осенью 61% граждан Латвии и 59% европейцев указали, что они верят, что ЕС примет правильные решения в будущем в ответ на пандемию "Covid-19". Оценка граждан Латвии по этому вопросу соответствует оценке европейцев в целом. За последние полгода доля граждан Латвии и европейцев, которые в это верят, значительно уменьшилась.

Опрос "Евробарометр 94" в Латвии проводился с 12 февраля по 18 марта 2021 года. Было опрошено 1037 граждан Латвии в возрасте от 15 лет и старше. Опрос проводился в Латвии исследовательской и консалтинговой компанией "Kantar".