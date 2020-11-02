Cовокупный уровень смертности от Covid-19 в Латвии достиг высшей точки с весны

На прошлой неделе совокупный уровень смертности от Covid-19 был самым высоким с весны этого года, сообщил журналистам директор Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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По международным стандартам совокупный уровень смертности измеряется на миллион человек, и на прошлой неделе в Латвии этот показатель составлял 15,6. Весной в Латвии максимальный показатель составлял 5,9.

На прошлой неделе было проведено 34 156 тестов, то есть 4879 тестов в среднем за день. По сравнению с предыдущей неделей количество тестов увеличилось на 3,4%.

На прошлой неделе было выявлено 1458 положительных случаев Covid-19 — на 18,7% больше, чем неделей ранее.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки работники лабораторий провели 2258 анализов на Covid-19, 132 результата оказались положительными. Трое человек скончались. Двое умерших были в возрастной группе от 70 до 75 лет, еще один скончавшийся входил в группу от 60 до 65 лет.