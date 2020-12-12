По информации Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), 40% выявленных за сутки случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге. Также высокий рост заболевания коронавирусом все еще отмечается в Даугавпилсе.

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В Риге за минувшие сутки зафиксировано 268 новых инфицированных Covid-19.

По расчетам специалистов, кумулятивный 14-дневный показатель заболеваемости в Риге составляет сейчас 3136 человек.

В Даугавпилсе за минувшие сутки зарегистрировано 98 новых инфицированных, а кумулятивный 14-дневный показатель достиг 1106 жителей.

В Риге зафиксировано 20 новых заболевших, в Вентспилсе и Талсинском крае — по 13, в Кекавском крае -12, в Екабпилсе, Добеле, Озолниекском, Резекненском и Вилянском крае — по 10, в Даугавпилсском крае — 9.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в целом за последние две недели наибольшее количество заболевших Covid-18 зарегистрировано в Риге — 3136, Даугавпилсе — 1106, Елгаве — 384, Крустпилсском крае — 217, Екабпилсе — 191, Юрмале — 189, Вентспилсе — 150, Кекавском крае — 146, Резекне — 132, Марупском крае — 130, а также в Даугавпилсском крае — 120 жителей.