ЦПКЗ: больше трети новых случаев Covid-19 в минувшие сутки зарегистрировано в Риге
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Из выявленных в прошлые сутки 161 случая Covid-19 больше трети или 66 зарегистрировано в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В Риге количество больных коронавирусом достигло 733 человек. 15 новых заболевших зарегистрировано в Даугавпилсе, где всего сейчас болеют 150 человек.

В Вецпиебалгском крае 13 новых заболевших, общее количество составило 82. Пятеро новых заболевших зарегистрировано в Кекавском крае, где общее их количество составляет 23, и в Цесисском, где теперь девять зараженных Covid-19.

Из новых зараженных 27 находятся в возрасте 20-29 лет, 25 — в возрасте 40-49 лет, 24 — в возрасте 50-59 лет и старше 70 лет.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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