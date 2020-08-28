ЦПКЗ: чтобы новый учебный год прошел успешно, важны ответственные действия родителей
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Из-за пандемии Covid-19 наступающий учебный год может быть сложным, и для того, чтобы он прошел успешно, очень важны ответственные действия родителей, сказала на Латвийском радио эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Элина Диминя.

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По ее словам, государству важно обеспечить детям возможности учиться и не мешать жизни родителей, но нужно понимать, что учебный год будет сложным.

Диминя призвала родителей тщательно следить за состоянием здоровья детей и ни к коем случае не отправлять их в учебное заведение с симптомами заболевания.

На вопрос о рисках распространения Covid-19 на выборах в Рижскую думу она ответила, что при эпидемиологических показателях Латвии проводить выборы можно, но важно, чтобы люди соблюдали установленные ограничения.

Специалист добавила, что заболеваемость растет, и не исключено, что Латвии придется вернуться к ограничениям, например, людей обяжут носить маски.

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний
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