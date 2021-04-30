ЦПКЗ: эпидемиологическая ситуация в Латвии стабильно ухудшается
Foto: LETA

На данный момент эпидемиологическая ситуация в Латвии продолжает стабильно ухудшаться, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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На прошлой неделе заболеваемость выросла на 10%, в среднем в день выявляются 616 новых случаев Covid-19, сообщает ЦПКЗ. Число госпитализированных пациентов тоже постепенно растет.

Данные Национальной службы здравоохранения свидетельствуют о том, что в больницы попадают более молодые пациенты - возрастные группы от 50 до 79 лет. Похожая тенденция наблюдается в отделениях интенсивной терапии. Ситуация в стационарах остается напряженной, сообщает ЦПКЗ.

ЦПКЗ напоминает, что меры эпидемиологической безопасности введены для того, чтобы снизить распространение болезни. Ведомство призывает жителей соблюдать ограничения, таким образом уберегая себя и близких от заражения.

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