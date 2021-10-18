ЦПКЗ: Латвия вышла на первое место в мире по темпам заболеваемости Covid-19

В период с 11 по 17 октября количество зафиксированных в Латвии случаев заболеваемости Covid-19 выросло на 48,8%. Об этом сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным ЦПКЗ, таким образом Латвия вышла на первое место в мире по темпам заболеваемости Covid-19. Одновременно с этим на прошлой неделе на половину возросло количество госпитализированных с Covid-19 пациентов. Причем количество пациентов с тяжелым течением болезни выросло до 62,8%.

Из общего количества проеденных на прошлой неделе тестов 40 781 (32%) были сделаны в учебных заведениях, еще 85 768 (68%) — у простых жителей. Из общего числа позитивных тестов 15% (2 121 инфицированный) были сделаны в ходе скрининга в учебных заведениях.

В Центре по профилактике и контролю заболеваний сообщили также, что симптомы болезни наблюдались у 65% инфицированных, обследованных эпидемиологами.

На минувшей неделе, в среднем, ежедневно проводились 18 078 тестов, неделей ранее — 16 176.

По данным ЦПКЗ, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Коэффициент репродукции вируса вырос с 1,28 до 1,33, что указывает на широкое распространение инфекционного заболевания в обществе.

Из выявленных на прошлой неделе случаев "Covid-19" 11 321 человек не были вакцинированы от "Covid-19" или еще не завершили курс вакцинации (79%), 3020 человек, или 21% заболевших, были привиты.

Кумулятивный 14-дневный показатель заболеваемости в Европе на 100 000 населения немного увеличился — с 160,6 до 166,1. В Латвии за неделю этот показатель вырос с 580,9 до 864,4. В период с середины сентября до прошлой недели чаще всего заболевшие приезжали в Латвию из таких стран, как Турция (73 случая), Россия (42), Германия (23), Грузия (22), Литва (22), Украина (21), Италия (20), Швеция (19).