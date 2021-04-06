ЦПКЗ: на прошлой неделе увеличилась заболеваемость Covid-19 дома и в школе

На прошлой неделе количество случаев заражения Covid-19 увеличилось дома и в школе, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В среднем в 45-50% случаев инфицированные Covid-19 не могут сказать, при каких обстоятельствах они заразились.

Среди тех случаев, когда источник заражения известен, на прошлой неделе увеличилось количество инфицированных дома - до 61,7% случаев и в образовательных учреждениях - до 5,6%.

Заражение на рабочем месте несколько снизилось - до 14,4% случаев.

"С учетом праздничных и выходных дней количество тестов на Covid-19 на прошлой неделе упало на 12,5% и составляло в среднем 11 699 в день", - сообщили в ЦПКЗ.

Количество стационарных пациентов оставалось стабильным.

Уровень репродукции вируса Covid-19 в Латвии в настоящее время составляет 0,86.

"Несмотря на то, что заболеваемость Covid-19 в Латвии за прошедшую неделю несколько снизилась, половина инфицированных не может сказать, где они заразились, поэтому мы настоятельно призываем и далее ответственно соблюдать установленные меры безопасности, работать удаленно, если это позволяет специфика работы, и не собираться вместе людям из нескольких домохозяйств ", - отметили в ЦПКЗ.