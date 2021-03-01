ЦПКЗ: нельзя позволить третьей волне Covid-19 распространиться в Латвии
Foto: F64

Латвийское общество совместными усилиями должно сделать все возможное, чтобы не позволить третьей волне Covid-19 распространиться, и кривую заболеваемости нужно снижать уже сейчас, заявил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Как сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Арая, количество инфицированных Covid-19 в Латвии продолжает постепенно снижаться - на прошлой неделе было зарегистрировано 4667 новых случаев заражения по сравнению с 4813 неделей ранее. За этот период заболеваемость снизилась на 3%.

За последние семь дней в Латвии сделано 70 477 тестов, средняя доля положительных результатов снизилась до 6,6% по сравнению с неделей ранее, когда было сделано 66 173 теста и 7,3% были положительными. В среднем делалось 10 068 тестов в день, тогда как на позапрошлой неделе - 9 453 теста.

Индекс репродукции вируса, рассчитанный эпидемиологами на 28 февраля, составил 0,97, что на 0,03 меньше, чем неделей ранее. Это означает, что в настоящее время 100 заболевших теоретически заражают 97 человек.

Динамика количества стационарных больных Covid-19 за последние семь дней осталась прежней - в среднем госпитализировалось 70 человек в сутки.

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LETA

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