ЦПКЗ: необходимо установить ограничения на поездки в Италию уже во время школьных каникул

С точки зрения медиков, ограничения на путешествия в Италию необходимо ввести уже в предстоящие школьные каникулы, заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

Он сказал, что новый коронавирус Covid-19 является риском и для детей. Практика показала, что дети переносят болезнь в легкой форме, но создают риск заражения для пожилых людей, у которых последствия болезни могут быть тяжелыми.

По мнению экспертов, установить ограничения необходимо не только из-за риска заражения Covid-19, но и потому, что Италия усилила меры безопасности и устанавливает карантин в новых городах и регионах. Это означает, что уехавшим трудно будет потом выбраться из Италии и вернуться домой.

На вопрос, не следует ли проверять всех вернувшихся из Италии уже в аэропорту, Перевощиков ответил, что метод проверки на границах не оправдал себя в мире, и призвал людей следить за своим состоянием здоровья во время полета и после него.

Чтобы принять решение о возможных ограничениях на поездки, Перевощиков рекомендует созвать Совет по кризисному управлению.

Как сообщалось, в воскресенье в Латвии подтвержден второй случай коронавируса. Им заболела женщина после поездки на итальянский курорт. В Латвию она вернулась рейсом airBaltic Милан-Рига. Выявлены все 39 человек, летевших этим самолетом.