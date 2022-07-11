ЦПКЗ: пока нет оснований рекомендовать всем вторую бустерную вакцину от Covid-19

"На основании рекомендаций Государственного совета по иммунизации в настоящее время нет ни эпидемиологических, ни медицинских причин рекомендовать населению вторую бустерную дозу вакцины от Covid-19", — заявила начальник отдела по связям Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.

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В то же время лицам старше 65 лет в ситуациях, когда существует высокий риск заболевания Covid-19, например, медицинские манипуляции, частое посещение массовых мероприятий, контакт с большим количеством людей, международные поездки, должна быть обеспечена вторая бустерная вакцина от Covid-19.

ЦПКЗ напоминает, что пройденный курс первичной вакцинации и ревакцинации защищает от тяжелой формы заболевания и летального исхода при Covid-19. Поэтому учреждение приглашает жителей, относящихся к группе риска — пожилых людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом — для индивидуальной консультации со своим семейным врачом и решения вопроса о первичной вакцинации и ревакцинации для тех, кто еще ее не сделал.

Медицинские агентства ЕС рекомендовали людям старше 60 лет получить вторую бустерную вакцину против Covid-19.