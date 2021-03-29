ЦПКЗ: показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии больше не уменьшаются

Отмеченное ранее сокращение заболеваемости Covid-19 в Латвии остановилось, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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На прошлой неделе среднее количество новых случаев инфицирования Covid-19 сохранилось на уровне 519 случаев в день, хотя неделей ранее оно составляло 518. На прошлой неделе был зафиксирован в общей сложности 3631 новый случай инфицирования Covid-19, а неделей ранее — 3518.

При этом на 6,6% увеличилось количество сделанных тестов на Covid-19, достигнув 13 342 тестов в день. Средняя доля положительных результатов теста составила 3,9% тогда как неделю назад она была 4,1%.

ЦПКЗ отмечает рост заболеваемости в возрастных группах от 10 до 19 и от 20 до 29 лет, а также среди жителей старше 80 лет.

Коэффициент репродуктивности вируса в Латвии сейчас сохраняется на уровне 1,02. Это значит, что 100 заболевших сейчас теоретически инфицируют более 100 других людей.