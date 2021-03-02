ЦПКЗ: при эстонском сценарии в больницах Латвии может оказаться свыше 1700 пациентов с Covid-19
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Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 в больницах Латвии, если ситуация будет развиваться так же, как в Эстонии, может составить 1704 человека, свидетельствуют прогнозы Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Как пояснил на заседании правительства представитель ЦПКЗ Юрий Перевощиков, центр смоделировал различные варианты развития ситуации. Один из них, где за основу взято развитие событий в Эстонии, где сейчас отмечается рост заболеваемости, предусматривает, что к началу апреля в больницах Латвии могут оказаться 1704 пациента с Covid-19. Это средний вариант распространения вируса, а при минимальном варианте в больницах может оказаться около 1500 человек, при максимальном — 1909.

В свою очередь при моделировании прогноза, основанного на развитии ситуации в Великобритании, где после смягчения ограничений произошел резкий рост заболеваемости, средний прогноз составляет 2017 госпитализированных пациентов с Covid-19 к концу апреля, минимальный — 1775 пациентов, максимальный — 2259 пациентов.

Перевощиков отметил, что сейчас в Латвии видна тенденция сокращения количества случаев заболевания — за семь дней на 3%. Однако, по оценке эпидемиолога, тенденция снижения заболеваемости слабая, она объясняется снижением заболеваемости в центрах социального ухода и медицинских учреждениях, где на прошлой неделе было отмечено сокращение количества новых случаев заражения.

При этом эпидемиолог сообщил, что сейчас заболеваемость сокращается почти во всех возрастных группах, растет только заболеваемость среди детей.

На прошлой неделе источник заражения удалось отследить в 52,4% случаев инфицирования Covid-19.

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LETA

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LETA

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Юрий Перевощиков Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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