ЦПКЗ: риски заболеваемости Covid-19 по-прежнему высоки

Несмотря на незначительное снижение количества случаев Covid-19, анализ эпидемиологических данных показывает, что существенной стабилизации ситуации в Латвии не наблюдается, и риски заболевания по-прежнему высоки, заявили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Заболеваемость Covid-19 вернулась к предрождественскому уровню, в то время как уровень заражения трудоспособного населения и молодежи растет.

На прошлой неделе было зарегистрировано 5233 новых случая заражения Covid-19 по сравнению с 5344 неделей ранее.

Кумулятивный показатель за 14 дней на 100 000 населения в Латвии составляет 563,2, в то время как в ЕС в среднем — 421.

Эпидемиолог ЦПКЗ Юрий Перевощиков отмечает, что аналогичный показатель был шесть недель назад, то есть в середине декабря. "В начале года кумулятивный показатель за 14 дней резко вырос до почти 690 случаев в неделю, что указывает на то, что часть населения не соблюдала меры безопасности во время праздников, что способствовало увеличению распространения инфекции", — заявил эпидемиолог.

На прошлой неделе динамика количества вновь выявленных случаев снизилась незначительно — на 2,1%, и выявлялось в среднем 748 случаев заражения в сутки, тогда как неделей ранее — в среднем 763 случая в сутки.

За последние семь дней в Латвии было сделано 66 460 тестов на Covid-19, и средняя доля положительных тестов увеличилась до 7,9%, а неделей ранее она составляла 7,6%.

Снижение заболеваемости и стабилизация ситуации наблюдается в Риге, снизилась заболеваемость и в Видземе. Заболеваемость стабильна среди детей в возрасте от 7 до 12 лет, но растет среди 13-18 летних.

Коэффициент репродукции вируса немного увеличился и в настоящее время составляет 0,99. Это означает, что 100 заболевших теоретически заражают еще 99 человек. Чуть более недели назад этот показатель составлял 0,91, а в Риге он еще выше — 1,01.