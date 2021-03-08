ЦПКЗ: с нынешними ограничениями эпидемиологическая ситуация в Латвии существенно улучшится только в мае

При сохранении существующих ограничений и нынешнем темпе снижения заболеваемости Covid-19 эпидемиологическая ситуация в Латвии существенно улучшится только в мае, прогнозирует Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).

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Как сообщила агентству LETA представитель ЦПКЗ Илзе Арая, число инфицированных Covid-19 жителей Латвии по-прежнему снижается медленно. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 11,2%, выявлялось в среднем по 592 случая заражения Covid-19 в день.

По данным ЦПКЗ, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии в конце прошлой недели составлял 461,9 случая на 100 тыс. жителей, а сейчас составляет 457,7 случая. Таким образом, ЦПКЗ прогнозирует, что при сохранении существующих ограничений и нынешнего темпа снижения заболеваемости достичь установленной цели — менее 200 новых случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей в день — удастся только в мае.

Ранее ЦПКЗ пояснял, что говорить об улучшении эпидемиологической ситуации и смягчении ограничений можно будет, когда заболеваемость в стране составит меньше 200 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей, то есть не более 270 новых случаев заболевания в день.

За последние семь дней в Латвии было проведено наибольшее до сих пор количество тестов на Covid-19 — 81 179. Средняя доля положительных результатов теста составила 5,1%. Тогда как за тот же период семью днями ранее было проведено 70 477 тестов и доля положительных результатов составила 6,6%.

За прошедшую неделю в Латвии зарегистрировано 4145 новых случаев Covid-19, тогда как за аналогичный период неделей ранее — 4667. Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, кроме детей. По-прежнему наблюдается рост заболеваемости среди детей до 14 лет. В то же время наибольшая заболеваемость сейчас наблюдается среди молодых людей в возрасте от 10 до 19 лет.

В соседней Эстонии заболеваемость продолжает расти. С кумулятивным 14-дневным показателем заболеваемости в размере 1309,1 случая Covid-19 на 100 тыс. жителей Эстония занимает второе место среди стран Европейского союза. В Эстонии, где учебный процесс проводился очно, заболеваемость в возрастной группе от 10 до 19 лет вдвое больше, чем в Латвии.