ЦПКЗ: семейные врачи не записывают пациентов на вакцинацию из-за неясности с поставками вакцин

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) получил информацию о том, что некоторые семейные врачи не записывают пожилых людей на вакцинацию от Covid-19, так как сейчас не знают, когда будут доступны вакцины, сообщает LETA.

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Представители ЦПКЗ в Twitter указали, что организаторы вакцинации призвали семейных врачей выстроить очередь, чтобы в тот момент, когда вакцины будут доступны, можно было последовательно вакцинировать желающих. Вакцины будут доставлены постепенно каждую неделю.

Как уже сообщалось, на этой неделе приглашение на вакцинацию получат 8300 пожилых людей, подавших заявку электронно. Их пригласят связаться со своим семейным врачом. Приглашения получат те сеньоры, которые выразили желание привиться у семейного врача или на территории, где находится их семейный врач.