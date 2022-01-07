ЦПКЗ: у 5% заболевших коронавирусом была бустерная вакцина

Среди людей, у которых с начала нынешнего года было обнаружено коронавирусное заболевание Covid-19, 5% были вакцинированы третьей бустерной дозой вакцины, сообщает агентство LETA.

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Как пояснила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) Илзе Арая, имеются данные о том, что среди людей, у которых с 1 до 6 января 2022 года лабораторно выявлен Covid-19, 5% - уже получили бустерную вакцину.

Всего за 1-6 января в Латвии выявлено 6387 инфицированных коронавирусом, а за последние три дня число ежедневно фиксируется примерно 2000 новых случаев. Например, вчера была получена информация о том, что в среду, 5 января, в Латвии зарегистрировано 1994 новых случая, а это самый высокий показатель с конца октября 2021 года.

С учетом того, что 70% жителей вакцинированы, выросла и доля вакцинированных жителей среди тех, у кого обнаруживается коронавирус: более 50% среди ежедневно выявляемых случаев обнаруживаются у вакцинированных людей. Специалисты поясняют, что вакцинация не может полностью предотвратить риск заболевания, однако обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни и необходимости госпитализации.

В связи с распространением вируса штамма "омикрон" специалисты призывают не откладывать ревакцинацию, поскольку она повышает защиту против тяжелого течения болезни, а также заметно снижает вероятность смертельного исхода для заболевших.