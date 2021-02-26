ЦПКЗ: в Латвии наблюдается местная трансмиссия британского штамма Covid-19

В настоящий момент в Латвии выявлено 20 случаев нового британского штамма Covid-19, и в настоящее время происходит местная транмиссия этого штамма, так как зарегистрированы как минимум две местные вспышки, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Как сообщила агентству LETA представитель ЦПКЗ Илзе Арая, одна из таких вспышек обнаружена в дошкольном учреждении. Заболеваемость растет среди детей и молодежи, что, по мнению эпидемиологов, может косвенно указывать на распространение нового штамма.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, двухнедельная совокупная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения в Латвии медленно снижается и в настоящее время составляет 509,5 случая по сравнению с 548,6 неделю назад..

Между тем средний показатель по ЕС упал до 283,6 по сравнению с 305,4 неделей ранее. Латвия остается на шестом месте среди стран ЕС по уровню заболеваемости.

По сравнению с предыдущей неделей совокупный показатель Эстонии увеличился до 703,5 случая — неделю назад было 648,5. В свою очередь литовский показатель снизился до 261,1 случая на 100 000 населения (неделю назад — 287,9).

ЦПКЗ отмечает, что заболеваемость снизилась в Испании и Португалии, где несколько недель назад она была выше, чем в Латвии, и это произошло благодаря введению более жестких мер безопасности.

Несмотря на то, что за последнюю неделю в Латвии наблюдалось небольшое снижение заболеваемости Covid-19, заболеваемость продолжает расти, подчеркивает ЦПКЗ. Коэффициент воспроизводства вируса снова поднялся выше единицы до 1,03, что указывает на более быструю тенденцию распространения инфекции. Это означает, что в настоящее время 100 пациентов с Covid-19 теоретически заражают еще 103 человека.