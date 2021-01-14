ЦПКЗ впредь будет публиковать новости о вакцинации от Covid-19 и на русском языке

Чтобы обеспечить интерес русскоязычных жителей к воздействию доступных в Латвии вакцин и другим практическим вопросам в связи с вакцинацией, сегодня на домашней странице Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликована информация о вакцинации и на русском языке.

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"О том, почему и как вакцинироваться, будем обращаться к людям и на русском языке, потому что мы видим, что именно на этом языке отсутствует истинная и надежная информация. Важно, чтобы каждый житель Латвии мог принять информированное решение о вакцинации независимо от языка, в котором говорит дома", — пояснил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В разделе вопросов и ответов есть ответы на другие вопросы о вакцинах против Covid-19 и вакцинации в Латвии. В свою очередь, если интересующий ответ еще не получен, у жителей есть возможность отправить свои вопросы по электронной почте covidjautajumi@spkc.gov.lv.

Информация на русском языке (в том числе ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о вакцинах) доступна здесь.