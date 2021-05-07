ЦПКЗ: Заболеваемость Covid-19 продолжает расти в Латвии во всех возрастных группах

С ростом заболеваемости Covid-19 от недели к неделе по сравнению с началом апреля рост составил уже 35,5%, сообщил Центр профилактики и контролю заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).

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Рост на прошлой неделе по сравнению с предыдущими двумя неделями составляет 11,4%. По данным ЦПКЗ, ситуация неуклонно ухудшается от недели к неделе.

В течение последних семи дней в больницах проходят лечение в среднем 656 пациентов с Covid-19, а количество пациентов с тяжелым течением заболевания увеличилось на 2,4%.

Наблюдается рост заболеваемости во всех возрастных группах, за исключением лиц старше 70 лет, что, по мнению ЦПКЗ, можно объяснить вакцинацией. С начала апреля заболеваемость как среди детей до 18 лет, так и среди экономически активных возрастных групп от 20 до 69 лет продолжает расти, но наиболее выраженный рост за последние две недели был в возрастных группах от 15 до 50 лет.

Последняя информация о секвенировании Covid-19 показывает, что на прошлой неделе на долю британского штамма коронавируса приходилось 91% случаев.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 441,2 по сравнению с 404,1 неделю назад.

Между тем средний показатель Европейского Союза и Европейской экономической зоны продолжает улучшаться, достигнув 340,2, тогда как неделю назад он составлял 396. Латвия поднялась на девятое место среди европейских стран по заболеваемости, отмечает ЦПКЗ.

Соседняя Эстония занимает 12-е место с 14-дневным кумулятивным показателем 388,3 на 100 000 жителей по сравнению с 446,6 неделей ранее, в то время как в Литве ситуация ухудшается, и она поднялась до шестого места в Европе с показателем 576,4 на 100 000 населения по сравнению с 540 неделю назад.

ЦПКЗ призывает всех жителей Латвии соблюдать установленные государством меры предосторожности.