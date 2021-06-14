ЦПКЗ: заболеваемость Covid-19 равномерно снижается во всех возрастных группах и регионах
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За последние шесть недель количество случаев заражения Covid-19 уменьшилось на 73%, и заболеваемость равномерно снижается во всех возрастных группах и регионах, сообщил агентству ЛЕТА представитель по связям с общественностью Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Гинт Георг Мурашев.

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На прошлой неделе по сравнению с предыдущей количество случаев заболевания уменьшилось почти на 30%. В среднем за день выявлялось 174 случая, тогда как неделей ранее - 254 случая.

На прошлой неделе на 2,6% также уменьшилось количество сделанных тестов - в среднем до 9152 тестов в день.

За последние семь дней госпитализировалось в среднем 28 пациентов в день, что на одного меньше, чем неделей ранее. В среднем в больницах находился 331 пациент с "Covid-19" в день по сравнению с 412 пациентами неделей ранее.

Индекс репродукции инфекции в настоящее время составляет 0,78, тогда как неделей ранее - 0,85.

Средний кумулятивный показатель заболеваемости в Европе снизился со 111 до 83 случаев на 100 000 населения, но в Латвии он почти в два с половиной раза выше. В целом в Европе ситуация улучшается - в 17 странах она стабильна или наблюдается снижение заболеваемости.

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Центр профилактики и контроля заболеваний
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