ЦПКЗ: заболеваемость Covid-19 в Латвии больше не снижается

Заболеваемость Covid-19 в Латвии больше не снижается, растет количество ввезенных случаев, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Одним из наиболее важных показателей распространенности вируса является индекс репродукции, который в течение недели повысился с 0,77 до 1.

На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей на 3% — в среднем выявлялось по 37 новых случаев "Covid-19" в день, тогда как неделей ранее — 38 случаев в день.

Одновременно увеличилось количество тестов — в среднем 6971 тест в день по сравнению с 7234 на предыдущей неделе.

За последние семь дней в среднем госпитализировалось по шесть пациентов в день, что на одного меньше, чем неделей ранее. В среднем в больницах находилось 67 пациентов с Covid-19 ежедневно.

Как сообщает ЦПКЗ, уровень заболеваемости немного снизился во всех возрастных группах. Выше всего заболеваемость Covid-19 в возрастной группе 20-29 лет, а больше всего новых случаев было в Риге и Рижском регионе.

Выросла также 14-дневная кумулятивная заболеваемость в среднем по Европе — с 51,6 до 89,6 случая на 100 000 населения. В Латвии этот показатель на прошлой неделе снизился с 43 до 36,1 случая.

На прошлой неделе удельный вес ввезенных случаев Covid-19 составил 21,1% — 55 случаев по сравнению с 39 случаями неделей ранее. Как отмечают специалисты ЦПКЗ, растет количество случаев ввоза коронавируса из третьих стран — 61% всех ввезенных случаев.