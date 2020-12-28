ЦПКЗ: заболеваемость Covid-19 в Латвии остается высокой, растет доля положительных тестов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Заболеваемость Covid-19 в Латвии остается высокой, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Представитель центра Гинтс Георг Мурашев отметил, что количество вновь выявленных случаев Covid-19 уменьшилось, однако это произошло потому, что количество тестов на Covid-19 также уменьшилось во время праздников.

Кроме того, по-прежнему растет доля положительных тестов, которая составила в среднем 10,6% на прошлой неделе и 9,1% неделей ранее. Это можно объяснить тем, что тестирование было более целенаправленным, то есть тесты делались людям с симптомами заболевания, говорит Мурашев.

На прошлой неделе увеличилось количество людей, заразившихся дома или в тесном контакте с членами семьи. Высокая заболеваемость наблюдается также в медицинских учреждениях и центрах социальной помощи.

Число людей, которые могут определить, где они инфицированы, сокращается. Если неделю назад источник заражения был идентифицирован в 62,4% случаев, то на прошлой неделе только в 37,8% случаев удалось отследить, где произошло заражение.

Число госпитализированных пациентов с Covid-19 увеличилось на 6,4% по сравнению с предыдущей неделей, в среднем оно составляет 114 пациентов в день. По данным Национальной службы здравоохранения на 28 декабря, в настоящее время в больницах проходят лечение 1048 пациентов, в том числе 61 пациент с тяжелым течением заболевания.

Из всех госпитализированных 862 человека старше 50 лет. По словам Мурашева, 10 пациентов в стационаре относятся к возрастной группе до 19 лет, а 176 пациентов находятся в возрасте от 20 до 49 лет.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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