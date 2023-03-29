ЦПКЗ: заболеваемость гриппом продолжает снижаться

Заболеваемость гриппом в Латвии продолжает снижаться, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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На прошлой неделе (20-26 марта) заболеваемость гриппом в Латвии снизилась, и эксперты характеризуют ее как низкую — 41,9 случая на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 79,1.

В то же время число пациентов, обратившихся в амбулаторные учреждения по поводу острых инфекций верхних дыхательных путей, почти не изменилось — 1355, или в среднем 1830,6 случая на 100 000 населения. Больше всего этими инфекциями болеют дети в возрасте до четырех лет.

Пневмония выявлена у 19 пациентов, или в среднем в 25,7 случаях на 100 000 населения по сравнению с 19,4 случая на предыдущей неделе. Наибольшая заболеваемость пневмонией зарегистрирована среди детей в возрасте от 5 до 14 лет.