Cрок уплаты налога на недвижимость в Риге за второй квартал перенесен на 15 июня

Рижская дума напоминает, что в целях оказания помощи столичным плательщикам налога на недвижимость (НН) во время кризиса Covid-19 перенесены сроки уплаты НН за два первых квартала этого года.

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Срок уплаты НН в Риге за первый квартал 2021 года — 31 марта, а за второй квартал — 17 мая. Сроки этих платежей перенесены на 15 июня.

Благодаря переносу сроков уплаты налога на недвижимость, для налогоплательщиков будет сохранена возможность в случае необходимости использовать право, закрепленное в законе "О преодолении последствий распространения инфекции Covid-19", до 30 июня этого года подать заявку на продление срока уплаты налога.

Рижская дума также напоминает, что у жителей по-прежнему есть возможность использовать механизмы поддержки, действовавшие и до кризиса, для получения налоговых льгот. Подробная информация по телефону 80000850, э-почте pip@riga.lv, на сайте Управления доходов самоуправления Рижской думы https://pip.riga.lv/visi-pakalpojumi/nin-atvieglojumi/ или https://pip.riga.lv/covid-19/.

Согласно закону "О преодолении последствий распространения инфекции Covid-19", самоуправления имеют право устанавливать другие сроки оплаты налога на недвижимость, которые отличаются от тех, которые указаны в законе "О налоге на недвижимость", перенеся их на более поздний срок.

За задержку оплаты рассчитанного за 2021 год таксации налога на недвижимую собственность пеня не будет взиматься, если оплата будет произведена до 31 декабря 2021 года.