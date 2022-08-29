CSDD: на дорогах увеличилось число агрессивных водителей

На дорогах Латвии увеличилось число агрессивных водителей. Об этом в понедельник утром в интервью Латвийскому радио заявил член правления CSDD Айварс Аксенокс.

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По данным Государственной полиции, в течение последнего года резко выросло число оштрафованных агрессивных водителей. Фоторадары также теперь фиксируют намного больше нарушителей скоростного режима.

Аксенокс допустил, что поведение водителей обусловлено средой, в которой мы сейчас живем - пандемией Covid-19, войной и экономическими сложностями.

Одновременно представитель CSDD отметил, что у полиции сейчас намного больше возможностей контролировать агрессивных водителей, в том числе используются дроны.