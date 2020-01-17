CSDD начинает тестировать новый экзамен на права категории С. Там будут видеовопросы

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предложила всем заинтересованным протестировать модернизированный экзамен на водительские права категории С. Экзамен будет дополнен видеовопросами, сообщает пресс-служба CSDD.

Вопросы экзамена соответствуют программе обучения в автошколе, а модернизация сделала их более наглядными. Видеовопросы отображают реалистичные ситуации на дороге, с которыми может столкнуться любой водитель. Они должны способствовать тому, чтобы водители думали, анализировали и принимали правильное решение, соответствующее безопасности дорожного движения.

Экзамен будет доступен для тестирования в течение месяца на странице CSDD, а с 15 февраля его будут сдавать все, кто получает права.

Видеовопросы уже введены в теоретический экзамен на права категорий В и АМ (мопеды).