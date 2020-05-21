CSDD начнет рассылать более понятные людям письма о нарушениях и штрафах

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) проводит анализ своей базы данных и системы автоматической рассылки владельцам транспортных средств писем на электронную почту, извещающих о совершенном нарушении правил дорожного движения. Как пишет nra.lv, сейчас "повестки" от CSDD очень лаконичны, и, если у человека на руках нет протокола нарушения, более подробную информацию приходится искать в одном из разделов сайта CSDD.

Главная проблема на данный момент возникает со штрафами, которые заочно выписывают фоторадары: письмо приходит уже через какое-то время, неизвестно, кто именно сидел за рулем, не указано место совершения нарушения, нет и приложенной фотографии, которую сделал фоторадар, и другой более точной информации о зафиксированном случае. Система ограничивается датой, указанием нарушенной статьи, размере штрафа и предупреждении о санкциях в случае неуплаты.

"Людям с не столь большим опытом в использовании э-услуг столь чрезмерная лаконичность вызывает совершенно ненужные и лишние переживания", — отмечает издание.

CSDD планирует изменить содержание рассылаемых писем о штрафах, добавив в них указание, где можно найти полный протокол и сделанный фоторадаром снимок.