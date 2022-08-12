CSDD объявила тендер на услугу проведения техосмотров на ближайшие 10 лет

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) объявила тендер на предоставление услуги проведения техосмотров, который открывает перед претендентами возможность оказывать услугу по контролю технического осмотра в течение ближайших 10 лет, сообщили агентству LETA в CSDD.

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Тендер состоит из 33 закупочных частей, в которых предусмотрены новые места для оказания услуг технического осмотра в Ливаны и Смилтене. Кроме того, CSDD планирует улучшить предоставление услуги в Риге путем создания новых мест для технического осмотра всех видов транспортных средств на каждом берегу Даугавы.

CSDD продолжит осуществлять надзор за процессом технической инспекции, внедряя меры контроля за деятельностью торговцев, обеспечивая обучение и сертификацию инспекторов технической инспекции и другие процессы мониторинга. Также CSDD будет вести и обновлять реестр государственных транспортных средств и их водителей.

Подать заявку на участие в тендере можно до 14 февраля 2023 года.