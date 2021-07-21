CSDD: пластмассовые столбики не должны находиться в пространстве, предусмотренном для движения транспортных средств

Мнение о пластмассовых столбиках, установленных в столице в качестве средства замедления движения автомобилей, высказала Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). Из разъяснений CSDD следует, что такие столбики — это лишь дополнительное оборудование в организации движения, и правильно было бы использовать его только и единственно за непрерывной горизонтальной дорожной разметкой, а не как помеху или препятствие для проезда транспортных средств.

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Такое разъяснение CSDD дала в ответ на письмо депутата Рижской думы Валтерса Бергса (Новая Консервативная партия).

"Пластмассовые столбики со светоотражающими элементами — это не средства организации сообщения, и они не упомянуты в обязательно применяемых нормативных требованиях, также как другие закрепляющие элементы — резиновые бордюры, колесные упоры, резиновые или металлические "лежачие полицейские" и т. д. Упомянутое дополнительное оборудование, кроме "лежачих полицейских", не должно находиться в пространстве, предусмотренном для проезда транспортных средств — на участках проезжей части, не разделенных горизонтальной дорожной разметкой, поскольку в этом случае это будет восприниматься как элемент, мешающий движению, и может поставить под угрозу безопасность движения", — считает CSDD.

Также CSDD считает, что для организации движенияя следует использовать дорожные знаки и дорожную разметку. Столбики и резиновые упоры в этом случае должны находиться за ограничивающей непрерывной линией дорожной разметки, отделяющей пространство для движения.

По мнению CSDD, "пластмассовые столбики не должны мешать проезду транспортных средств по разрешенным траекториям".

"Дополнительное оборудование преимущественно оценивается как временное решение до переделки (перестройки) проблемного места при помощи дорожных элементов, характерных для инфраструктуры сообщения и соответствующих государственным стандартам Латвии", — подчеркивает CSDD.

CSDD все же оценивает использование дополнительного оборудования как шаг в направлении повышения безопасности дорожного движения. Но негативно оценивает тенденцию перекраивать движение, внося существенные изменения в организацию сообщения, без перестройки дороги, соответствующей геометрии.

CSDD не поддерживает чрезмерную, а в некоторых случаях, и непродуманную установку столбиков в Риге. В большинстве случаев столбики создают больше ограничений, чем пользы для общества, а также не ведут к заявленным целям — улучшению организации дорожного движения или повышению безопасности дорожного движения, отмечает CSDD.