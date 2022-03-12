CSDD призвала всех резервировать любые номера, но не справились с потоком желающих
Foto: LETA

В конце марта в CSDD призвали всех выбирать и резервировать номерные знаки, но сервера сайта не справились с потоком заявок, сообщает Bez Tabu.

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Когда были опубликованы новые номера автомобилей, из которых можно было выбирать, сайт перестал работать, пожаловались зрители передачи.

"В 21:00 должна была появиться возможность выбрать номер. За пять минут до этого я хотел зайти в e.csdd.lv, но появилась надпись, что сервер не работает. А 21:15 заработал, я быстро авторизовался. Хотел взять номер XU-15, но оказалось, что он уже зарезервирован и оплачен, я опоздал", — рассказал Роберт.

Передача отмечает, что это не первый раз, когда зрители жалуются на маломощные сервера CSDD, из-за которых попасть на страницу могут только избранные.

По словам Мартиньша Малмейстерса, представителя CSDD, спрос на необычные номера очень большой."Это как лотерея. На один номер претендует 2000 человек. Пока идет процесс оплаты, на соответствующий номер претендуют все. Как только у кого-то оплата проходит, номер утверждается, и остальные получают отказ", — объяснил он, добавив, что система будет изменена и будет новый подход к резервации.

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