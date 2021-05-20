CSDD призывает водителей и велосипедистов "использовать голову"

Велосипедистов на дорогах становится все больше, а вопрос их безопасности — все актуальнее. Поэтому дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) запускает информационную кампанию "Включи голову" (Brauc ar galvu), адресованную как велосипедистам, так и другим участникам дорожного движения.

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По данным Государственной полиции, до 15 мая этого года произошло 148 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 91 велосипедист и три человека погибли. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года количество травмированных велосипедистов уменьшилось на 19%.

Согласно недавнему опросу Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД), каждый четвертый (26%) велосипедист и каждый третий (32%) автомобилист признают, что время от времени нарушают правила дорожного движения, в результате могут возникать опасные ситуации. В большинстве случаев (81%) велосипедисты обвиняют в создании опасных ситуаций других участников дорожного движения, называя автомобилистов (68%) или других велосипедистов (39%) основными виновниками критических ситуаций.

"Каждый участник дорожного движения должен быть ответственным и присутствовать на дороге не только физически, но и "головой". Во время езды важно соблюдать правила дорожного движения, а также постоянно анализировать трафик, предсказывать возможные действия других участников дорожного движения и принимать решения, чтобы не попасть в аварию из-за невнимательности или отвлечения внимания. Задача кампании "Включи голову" — способствовать безопасности и взаимоуважению участников дорожного движения, независимо от того, едут ли они на велосипеде, автомобиле или другом транспортном средстве", — говорит Илзе Шипкевица, руководитель департамента по связям CSDD.

В целях повышения безопасности велосипедистов на дороге, по мнению опрошенных, во-первых, необходимо создать безопасную велосипедную инфраструктуру, во-вторых, нужно чаще проверять велосипедистов на дорогах (64%) и штрафовать нарушителей (60%). Однако не менее важны информационные кампании и регулярные напоминания об основных принципах безопасной езды.

"Передвижение на велосипеде дает много преимуществ. Однако следует учитывать, что аварии обычно имеют для велосипедиста более серьезные последствия. Все участники дорожного движения должны быть осторожны и сосредоточены на дороге, предвидя действия других участников, что является лучшим способом защитить себя и других", — подчеркивает Карлис Крекис, член правления объединения "Город для людей".

В ходе кампании "Включи голову" участникам движения напомнят о письменных и неписаных правилах дорожного движения. Также разработаны рекомендации, как максимально безопасно ездить на велосипеде по существующей инфраструктуре. Информационные и образовательные материалы кампании будут доступны на сайте www.braucargalvu.lv.