CSDD разрешила автошколам обучать теории вождения удаленно

Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) разрешила автошколам проводить курсы теории вождения удаленно, сообщил порталу DELFI представитель ДБДД Роландс Румба. Ранее автошколы возмутились тем, что дирекция тянула с изменениями в нормативных актах, регулирующих обучение новых водителей.

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“Обучение должно проходить онлайн, преподавателю находясь в помещении для обучения, которому выдана учебная карта и где зарегистрирована группа”, - указали в ДБДД. Во время удаленного обучения у учащихся должна быть возможность задавать вопросы преподавателю, связываться с ним. Формат должен позволять использовать визуальные обучающие материалы - презентации, видео и тому подобное.

Автошколы должны будут заключить договор об удаленном обучении с ДБДД и учеником.

Ранее на необходимость организовать удаленное обучение указал руководитель одной из латвийских автошкол, пожелавший остаться анонимным. По его словам, автошколы могут и хотят работать удаленно, но ДБДД это запрещает. Таким образом, в вынужденном простое могла оказаться сфера бизнеса, которая могла бы продолжать работать. Автошколы ждали разрешения на удаленное обучение почти месяц.

Сильнее всего запрет мог сказаться на шоферах с профессиональной категорией или 95 кодом. Они должны раз в пять лет проходить 35 часовое обучение, чтобы сохранить права, указано в письме. Из-за простоя автошкол, водители грузовиков и автобусов, у которых в ближайшее время закончится срок годности сертификата, могли бы остаться без права работать. А это подвергло бы риску доставку продуктов и медикаментов, указал представитель автошколы.