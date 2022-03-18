CSDD: санкции применены к 48 транспортным средствам

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) — как держатель регистра государственного значения — применила санкции к 48 транспортным средствам, которые находятся в собственности или управлении лиц, находящихся под санкциями.

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Все эти транспортные средства не могут быть проданы, сняты с учета или выступать в роли коммерческого залога. То есть, какая-либо деятельность с такими машинами запрещена.

Транспортные средства, попавщие под санкции, самые разные: мотоциклы, квадроциклы, автобусы, автомобили и прицепы, которые, скорее всего, использовались в служебных целях. Диапазон "возраста" транспортных средств — самый широкий: иногда составляет более 30 лет. Некоторые автомобили, зарегистрированные в прошлом и этом году, эксклюзивные, но таких машин всего несколько.

CSDD совместно с представителями других государственных регистров участвует в рабочих группах с целью начать оперативно применяить санкции. Актуальная информация передается Министерству юстиции, которое играет координирующую роль в применении санкций в отношении фигурантов государственных регистров.

Санкции были применены к следующим компаниям: SIA Ezermaļu mežu īpašumi, SIA Riga Fertilizer Terminal, SIA Klauģu muiža RE, АО Severstal Lat, SIA Severstal Distribution, SIA Uralchem ​​trading, SIA Uralkali trading.