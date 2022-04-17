CSDD: в экзамене на категорию А появятся видеовопросы

Продолжая модернизировать теоретические экзамены, CSDD дополнил теоретический экзамен на категорию А несколько новинками. В новом экзамене пересмотрены уже имеющиеся вопросы плюс появились новые, разработаны новые визуализации, а также введены видеовопросы — где ученик решает реальные ситуации на дороге.

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На каждом экзамене предложено два вида видеовопросов, направленные на прогнозирование потенциально опасной ситуации на дороге и на взаимоуважение и соблюдение интересов всех участников дорожного движения. Видеовопросы уже успешно внедрены в экзамены на категории B (легковые автомобили), AM (мопеды), D (автобус) и С (грузовые автомобили).

Обновленная версия экзамена на категорию А начнет действовать с 20 апреля, однако, уже сейчас каждый желающий может проверить свои знания на домашней странице CSDD: https://csnt2.csdd.lv/.

По данным CSDD, в 2021 году категорию А получили 2572 водителей мотоциклов.